Общество 23 августа 2023, 02:40 Родителям школьников захотели ежегодно выдавать сертификаты на 20 тысяч рублей Freepik

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Родителям детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, необходимо каждый год выдавать школьный сертификат на 20 тысяч рублей. Эту инициативу предложила рассмотреть основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщил RT.

По словам Волынец, согласно информации Росстата, в 2022 году стоимость стартового школьного набора для ребенка составила 22,3 тысячи рублей для мальчика и 26,8 тысячи рублей для девочки. В некоторых российских регионах учтены единовременные выплаты на такие случаи, однако не все субъекты РФ могут поддержать семьи с детьми во время подготовки к учебному году.

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Она отметила, что в 2021 году подписали указ о выплате размером в 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье. Это стало серьезной поддержкой в непростой период как для родителей, так и для детей.

Волынец попросила рассмотреть вопрос о разработке закона, включающего ежегодный сертификат на учебные принадлежности на сумму 20 тысяч рублей для каждого ученика школьных учреждений.

Ранее стало известно, что в Егорьевске Московской области дети из малообеспеченных семей получат школьные рюкзаки к новому учебному году. В них будет находиться все необходимое для школы.