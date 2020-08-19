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    19 августа 2020, 13:33

    Родителям школьников разъяснили ситуацию со справками перед новым учебным годом

    Андрей Иванов

    Для посещения занятий школьникам Московской области не понадобятся медицинские справки. Пройти обследование должны будут только первоклассники.
    Родителям школьников разъяснили ситуацию со справками перед новым учебным годом

    «Если ребенок идет в школу, ему справка не нужна — за исключением детей, которые идут в первый класс. Это требование СанПиНа, то есть ребенок перед приходом в школу обязан завести себе медкарту, пройти все обследования. Только дети-первоклассники идут в поликлинику за справками», — заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что Минздрав Подмосковья перед новым учебным годом усилил работу и расширил график работы поликлиник.

    Каклюгина прояснила и ситуацию со справками в детсадах. Если ребенок посещал детский сад до пандемии коронавируса, то ему выдадут справку на месте. Врач осмотрит его в детсаду и решит, может ли он посещать занятия или нет. Трехлеткам, которые идут в детский сад впервые, нужно будет пройти обследование в поликлинике и завести медицинскую карту.

    Ранее Каклюгина рассказала, что для безопасности школьников к 1 сентября директора общеобразовательных учреждений Подмосковья составят индивидуальные расписания, согласно которым ученики будут приходить на занятия в разное время. На переменах потоки детей разведут.

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