Родителям школьников разъяснили ситуацию со справками перед новым учебным годом

Для посещения занятий школьникам Московской области не понадобятся медицинские справки. Пройти обследование должны будут только первоклассники.

«Если ребенок идет в школу, ему справка не нужна — за исключением детей, которые идут в первый класс. Это требование СанПиНа, то есть ребенок перед приходом в школу обязан завести себе медкарту, пройти все обследования. Только дети-первоклассники идут в поликлинику за справками», — заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что Минздрав Подмосковья перед новым учебным годом усилил работу и расширил график работы поликлиник.

Каклюгина прояснила и ситуацию со справками в детсадах. Если ребенок посещал детский сад до пандемии коронавируса, то ему выдадут справку на месте. Врач осмотрит его в детсаду и решит, может ли он посещать занятия или нет. Трехлеткам, которые идут в детский сад впервые, нужно будет пройти обследование в поликлинике и завести медицинскую карту.

Ранее Каклюгина рассказала, что для безопасности школьников к 1 сентября директора общеобразовательных учреждений Подмосковья составят индивидуальные расписания, согласно которым ученики будут приходить на занятия в разное время. На переменах потоки детей разведут.