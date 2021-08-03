Родителям школьников дали совет, как научить детей правильно пользоваться соцсетями

Тенденцию использования школьниками социальных сетей можно сравнить с нарастающим снежным комом. Очевидно, что со временем она не сойдет на нет. Поэтому, чтобы оградить ребенка от негативного контента, нужно с раннего возраста прививать культуру ведения соцсетей и потребления информации, рассказала «360» младший научный сотрудник Центра практической психологии образования Института педагогической рискологии Ольга Ткачук.

«Практика использования каких-то фильтров, родительского контроля показывает, что это не избавляет ребенка от негативного специфического контента, который может повлиять на его психологического здоровье», — пояснила специалист.

Таким образом, более эффективным будет прививание детям цифровой гигиены. Под ней понимается набор правил о том, как нужно вести соцсети, чтобы не подвергать себя опасности, делать свое присутствие в интернете осознанным.

Ткачук добавила, что дети могут погружаться соцсети и компьютерный мир из-за сложностей в общении, неблагоприятной атмосферы в семье. Причиной может быть, например, развод родителей, который они пытаются скрыть от всех.

«В случае с разводом, наоборот, стоит предупредить классного руководителя о ситуации, сложившейся в семье, чтобы он понимал, что происходит в семье», — посоветовала она.

В зависимости от возраста ребенка учитель можно проконтролировать либо как он доберется до дома, либо с кем он проводит время вне школы. Эта взаимопомощь родителей с учителями, по мнению Ткачук, является основой стабильного психического состояния детей.

«Любой деструктив или девиация не появляется сиюминутно. Сегодня мы даем советы классным руководителям, у которых есть возможность следить за поведением детей в течение всего дня, обращать внимание не только на внешний вид, не только на настроение, но еще и на случайно брошенные фразы, на поведение с использованием гаджетов», — добавила она.

С помощью каких-то минимальных маркеров, педагог может определить, что состояние ребенка изменилось по сравнению с тем, каким оно было например в прошлом году. Классный руководитель может обсудить это с родителями, выбрать путь, чтобы минимизировать риски для психического здоровья школьника.