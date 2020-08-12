Родителям с тремя детьми предложили продлить отпуск

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск родителям с тремя и больше детьми.

Свою инициативу Сухарев направил на имя Антона Котякова — главы Министерства труда России. Депутат предлагает увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней, сообщает RT, в распоряжении которого появилась копия письма. Сейчас максимальное количество отпускных дней для всех — 28.

По мнению Сухарева, многодетным родителям необходимо больше отдыхать, потому что у них и так много семейных забот.

Ранее стало известно, что многодетным семьям хотят снизить налог на имущество. Но инициатива пока на стадии рассмотрения. По мнению представителей Общероссийского народного фронта, такие льготы поддержат финансовый баланс в семье.

Также о льготах для многодетных семей попросили в Министерстве труда. Депутаты хотят увеличить пособие на детей от трех до семи лет, проживающих в малоимущих семьях. Зачастую именно семьи с большим количеством детей нуждаются в финансовой поддержке.