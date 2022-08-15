Родителям разрешили тратить маткапитал на образовательные услуги от ИП
Минтруд: родители теперь могут тратить маткапитал на образовательные услуги от ИП
Россияне теперь могут тратить средства материнского капитала на оплату образовательных услуг от индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
«Начиная с сегодняшнего дня российские семьи смогут направлять средства маткапитала на образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели», — процитировала Баталину пресс-служба министерства.
Как отметила замминистра, оплата детских садов, кружков, секций и вузов является вторым по популярности направлением распоряжения маткапиталом.
«За все время реализации программы на эти цели материнский капитал направили более 13% семей», — уточнила Баталина.
Главным условием для использования маткапитала для оплаты образовательных услуг является наличие у ИП лицензии на такую деятельность. Речь идет о предпринимателях, которые нанимают специалистов, а не учат самостоятельно. Исключение составляют только те ИП, которые одновременно выполняют роль как педагога, так и организатора.
Раньше родители могли направить средства маткапитала на обучение в образовательных организациях только со статусом юридического лица.