Родителям расскажут о вредных привычках детей

Законопроект уже получил положительный отзыв в Правительстве. В Государственную думу его внесут до 1 ноября.

Автором поправок является глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, действующее с 2011 года законодательство не дает родителям и законным представителям доступ к данным о состоянии здоровья их детей.

Кутепов также отметил, что сегодня родители не могут получить полную информации о здоровье ребенка в возрасте от пятнадцати лет и старше или подростков, страдающих наркоманией, в возрасте от шестнадцати лет и старше.

«Согласно данной статье, мамы и папы или иные законные представители ребенка не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья их собственных детей. При этом согласно пункту 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. И за неисполнение этих обязанностей предусмотрена административная ответственность», — заметил глава Комитета.

Он считает, что подростки обычно не делятся с родителями, усыновителями и попечителями своими проблемами.

Фонд Общественное Мнение провел социальный опрос. Согласно ему, только 32% школьников старших классов регулярно рассказывают родителям о своих трудностях, 12% делают это крайне редко, 8% — менее одного раза в месяц, 15% — несколько раз в месяц и 29% — несколько раз в неделю.

«Сложившаяся ситуация не только нарушает обязанность законных представителей детей заботиться об их здоровье и развитии, но прежде всего не соответствует интересам несовершеннолетних. Проектом поправок в Закон „Об основах охраны здоровья граждан в РФ“ предлагается установить, что законные представители детей сохраняют право на получение информации о состоянии их здоровья как минимум до достижения детьми возраста восемнадцати лет. При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей», — рассказал Андрей Кутепов.

Правительство положительно отозвалось о законопроекте и сделало единичные замечания.

«Текст законопроекта скорректирован с учетом правительственных замечаний — разработанные поправки в самое ближайшее время будут внесены в Госдуму», — подчеркнул глава Комитета.