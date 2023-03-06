Общество 06 марта 2023, 01:27 Родителям рассказали, в каких случаях ребенок может ударить Психолог Дербенева: ребенок может дать сдачи в случае самозащиты и защиты слабого Unsplash

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Практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева рассказала, в каком случае ребенку позволяется применить физическую силу. Речь идет о ситуациях, когда драки уже не избежать. Слова специалиста привела «Газета.ру».

Психолог отметила, что с этим мнением могут согласиться не все, но есть ситуации, когда ребенок может и должен ударить. Однако здесь важным является избегание крайностей. Нельзя лишать ребенка права на защиту, как и требовать от него постоянного применения физической силы.

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«Поэтому родители должны научить различать те ситуации, когда ребенок может применить силу. Применение силы допустимо в случае самозащиты, когда избежать драки уже не получается, а также в случае защиты слабого», — пояснила Дербенева.

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При этом ребенок должен уяснить, что ни в коем случае нельзя бить девочек и тех, кто младше или слабее. Еще одно правило, которое он должен обязательно соблюдать, — нельзя бить первым. Однако с подростками этот постулат может работать не всегда.

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