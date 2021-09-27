Родителям рассказали, почему нельзя запрещать ребенку выбирать свой стиль

Семейный и детский психолог Юлия Изотова рассказала, почему нельзя запрещать ребенку экспериментировать со внешностью и стилем. По ее словам, подростки видят мир другими глазами, нежели взрослые. Родителям стоит считаться с их мнением, передала «Вечерняя Москва».

«С какого возраста можно ребенку позволять выбирать себе имидж? В нынешних условиях — это абсолютно устаревший вопрос. В связи с развитием интернета у вашего чада может появиться желание что-то в себе изменить даже в три года. Проблема в другом — многие родители считают, что ребенок — это их собственность, им нужно управлять и заставлять выполнять исключительно родительскую волю. Ваш ребенок — это отдельный человек, его жизнь принадлежит ему, как и его тело. Следовательно, если он изъявил желание поменять цвет волос или надеть яркий наряд, препятствовать этому не нужно», — отметила эксперт.

Она добавила, что частые запреты со стороны родителей чреваты для подростков. Родители, конечно, имеют право высказать свое мнение, особенно если речь идет о каких-либо сложных процессах, такиех, как пирсинг или тату. Однако они ни в коем случае не должны ставить своему ребенку ультиматум.

«На правах мамы или папы вы можете дать рекомендацию или направление при выборе имиджа или иного запроса ребенка. Но право на реализацию своих амбиций в самовыражении вы ему должны предоставить», — заключила она.