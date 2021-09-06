Родителям рассказали, почему нельзя надолго уезжать от детей

Многие дети отечественных звезд живут отдельно от своих родителей. Недавно певица Светлана Лобода заявила, что ее дочь Ева находится с бабушкой в Москве, а сама артистка только приезжает к ним в гости. О том, насколько правильно жить вдали от детей, и как это может отразиться на состоянии отпрысков, рассказала РИА ФАН детский психолог Наталья Наумова.

«Родители, оставляя ребенка с бабушкой, думают, что ему хорошо, но это всегда не так — ребенку нужна мама, причем постоянно. Ему кажется, что мама его не любит и она его бросила. Самое главное — не допустить формирования этого комплекса. Действительно, разные бывают ситуации и приходится уезжать. Важно сказать ребенку о том, что вы его любите», — отметила специалист.

Она добавила, что любой ребенок нуждается во внимании своих родителей, пусть даже те находятся на расстоянии от него. Важно каждый день звонить, праздновать дни рождения вместе, видеться по выходным. Но даже такое общение не должно длиться на протяжении многих лет. Для ребенка мама — продолжение его самого. Спустя годы он накапливает много обид, если та не была с ним рядом.

«Для того, чтобы минимизировать такую травматизацию, не оставляйте ребенка надолго. Если расстаетесь — нужно оставаться в постоянном контакте, а бабушкам, с которыми оставили ребенка, также нужно говорить, что мама его не бросила», — заключила Наумова.