Родителям рассказали о фразах, которые нельзя говорить детям | 360°

Общество 14 сентября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber Родителям рассказали о фразах, которые нельзя говорить детям Психолог Крушинских: слова «молодец», «умница», «самый-самый» поддерживают эго-функцию Unsplash

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Некоторые фразы и слова-установки, произносимые в разговоре родителями в отношении детей, могут навредить психике ребенка. Об этом «Газете.ru» рассказала медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.

Специалист считает, что такие слова, как «молодец», «умница», «самый-самый» поддерживают эго-функцию и могут спровоцировать у детей страх совершить ошибку.

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«Лучше говорить: „у тебя получается“, „ты это сделал“ — то есть подчеркивать и хвалить за совершенные действия. Также не стоит употреблять любые сравнения с родственниками или сверстниками: „такой же непутевый, как отец“, „весь в деда“ и прочее. Слыша эти фразы, ребенок понимает, что эти черты выделяются, и может невольно перенять их. Следует подчеркивать лучшие стороны, качества личности, способности родственников и говорить, что ребенок тоже может так», — процитировал сайт kp.ru слова психолога.

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Крушинских также посоветовала родителям не употреблять фразы сравнения со сверстниками или братьями и сестрами.

«Из-за этого у ребенка может развиваться чувство вины или стыда, которое формирует чувство неуверенности, безуспешности. Вместо этого лучше говорить: „у брата такие сильные стороны, у тебя такие“, „если ты поработаешь над этим, то у тебя все обязательно получится“. Не нужно выражать любые запреты, связанные с чувствами: „злиться, обижаться нельзя“, „нельзя плакать“, „мужчины не плачут“ и так далее», — подчеркнула Крушинских.

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