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    01 июня 2022, 14:30

    Родителям рассказали, какой цвет обоев лучше всего подойдет для детской комнаты

    Оксана Лавнюженко

    Для детской комнаты лучше всего подойдут обои светлых и спокойных тонов, а вот красный, оранжевый, черный и коричневый цвета не стоит использовать вовсе. Об этом сайту NEWS.ru сообщила детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

    Родителям рассказали, какой цвет обоев лучше всего подойдет для детской комнаты

    По словам специалиста, черные и коричневые цвета могут давать ощущение безысходности и депрессивности.

    «Зеленый успокаивает, желтый вселяет радость, голубой дает надежду. Ни в коем случае не надо использовать красный и оранжевый цвета, потому что они дают перенапряжение ребенку. Черные и коричневые цвета дают ощущения безысходности и депрессивности, поэтому тоже могут оказывать подавляющее воздействие на ребенка», — сказала Наумова.

    Психолог также порекомендовала родителям обязательно поставить в детской комнате стол для занятий для старших детей и положить ковер для маленьких детей, чтобы они смогли организовать игры на полу.

    Кроме того, полки должны быть развешены таким образом, чтобы ребенок мог самостоятельно доставать и убирать игрушки, заключила психолог.