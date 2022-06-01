Родителям рассказали, какой цвет обоев лучше всего подойдет для детской комнаты

Для детской комнаты лучше всего подойдут обои светлых и спокойных тонов, а вот красный, оранжевый, черный и коричневый цвета не стоит использовать вовсе. Об этом сайту NEWS.ru сообщила детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

По словам специалиста, черные и коричневые цвета могут давать ощущение безысходности и депрессивности.

«Зеленый успокаивает, желтый вселяет радость, голубой дает надежду. Ни в коем случае не надо использовать красный и оранжевый цвета, потому что они дают перенапряжение ребенку. Черные и коричневые цвета дают ощущения безысходности и депрессивности, поэтому тоже могут оказывать подавляющее воздействие на ребенка», — сказала Наумова.

Психолог также порекомендовала родителям обязательно поставить в детской комнате стол для занятий для старших детей и положить ковер для маленьких детей, чтобы они смогли организовать игры на полу.

Кроме того, полки должны быть развешены таким образом, чтобы ребенок мог самостоятельно доставать и убирать игрушки, заключила психолог.