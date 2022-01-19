Родителям рассказали, как защитить ребенка от педофилов

Психологи дали советы родителям, как защитить ребенка от педофилов. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Психолог Александр Коридзе рассказал, что выявить уже случившееся насилие можно по поведению ребенка. Стоит обратить внимание, если он стал более подавленным и менее активным.

«Начинает хуже учиться, меньше играть, меньше общаться. У него заметны признаки депрессии, могут сниться кошмары», — рассказал специалист.

Психолог Александра Кондрахина добавила, что детям следует рассказать не только о правилах безопасности — не уходить с незнакомым, не позволять к себе прикасаться против своей воли — но и о существовании педофилов.

«Нужно спокойно рассказать о том, что существуют люди с отклонениями, которые интересуются детьми и подростками», — пояснила она.