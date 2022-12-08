Общество 08 декабря 2022, 15:07 Родителям рассказали, как выявить школьника-симулянта Врач Елена Николаева: разоблачить симулянта можно с помощью вопросов о домашнем задании

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Все школьники хотя бы раз в жизни притворялись больными и не ходили в школу. Врач Елена Николаева рассказала News.ru, как выявить симуляцию школьника.

По мнению специалиста, при подозрении своего ребенка в притворстве стоит спросить у него про домашнее задание и узнать о темах, которые ученики проходили на уроках. Это заставит школьника-симулянта немного растеряться и путаться в своих показаниях.

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Также Николаева в случае любых подозрений советует родителям позвонить в школу и узнать, посещает ли их ребенок занятия.

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