Родителям рассказали, как выбрать правильный школьный рюкзак

Перед началом учебного года многие родители обновляют школьные рюкзаки. Как выяснилось, при выборе важно, чтобы ранец был удобным и имел жесткую ортопедическую спинку. Об этом рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

«Правильный портфель — залог здоровой спины. Выбирайте ранец с жесткой ортопедической спинкой, жесткими широкими лямками, жестким дном, несколькими отделениями для учебников, тетрадей, бутылки с водой. Рюкзак должен быть максимально легким, но вместительным», — рассказал он в интервью РИА «Новости».

Османов посоветовал выбирать портфель вместе с ребенком. Школьник должен сам попробовать открыть и закрыть все молнии, ему должно быть удобно. Также на рюкзаке обязательно должны быть светоотражающие элементы. При выборе стола и стула для занятий дома, нужно ориентироваться на рост ребенка. Важно, чтобы у школьника не возникало напряжения в руках, коленях и спине.