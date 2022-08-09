Родителям рассказали, как выбрать безопасный школьный ранец
Главный специалист экспертного центра «Росконтроль» Ирина Аркатова разъяснила, как выбрать для школьника безопасный ранец, который не нанесет здоровью вреда. Об этом написало ИА НСН.
«Есть требования по весу и размеру ранца, вес для школьного ранца для младшего возраста до шести лет — не более 700 грамм, для более старших школьников допускается до килограмма», — уточнила специалист.
По ее словам, в ранце для младшеклассников спинка должна быть ортопедическая и жесткая, а лямки широкими. Также будет хорошо, если спереди будет нагрудная стяжка, чтобы распределять нагрузку при переносе.
«Это важно, чтобы не испортить осанку ребенку», — добавила Аркатова.