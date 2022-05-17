Родителям рассказали, как уберечь детей от педофилов

Профессор криминалистики Анатолий Кустов объяснил россиянам, каким образом они могут уберечь своих детей от педофилов. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам эксперта, чаще всего педофилами оказываются бывшие заключенные или лица с нездоровой психикой.

«Все знают о том, что детей надо провожать в садик, в школу и потом, соответственно, забирать обратно. Понимаете, основная проблема в том, что многие сейчас не очень-то этих детей и хотят, соответственно и следят и воспитывают через пень-колоду, стоит также отметить, что часто правоохранительные органы сталкиваются с ситуацией, когда никто ничего не видел и никто ничего не слышал, безразличие абсолютное», — отметил Кустов.

Профессор посоветовал родителям внимательно смотреть за детьми, особенно обращать внимание на их круг общения. Также не следует терять бдительность во время времяпрепровождения со знакомыми семьи. Часто бывает такое, что дети доверяют им и попадаются на уловку просто потому, что раньше видели этих людей у себя дома в качестве гостей.