Родителям рассказали, как снизить агрессию у ребенка

Родителям важно осознать один момент, связанный с воспитанием ребенка. Любые конфликты и признаки агрессии можно подавлять у детей лишь с помощью мирных решений. Об этов «Газете.ru» рассказала детский и семейный психолог Марина Зажигина.

Чтобы ребенок научился выходить из конфликтов мирным способом, ему необходимо показывать пример. Кроме того, важно иметь способность поставить себя на место другого участника конфликта. Таким образом можно осознать, что им движет.

«Умению сопереживать другим и ставить себя за их место его нужно обучить. Выработать способность к сочувствию, как полезную привычку. „Так нельзя“, „Мне больно“, „Бабушка расстроилась“ — эти сигналы от окружающих постепенно учат ребенка реагировать на чувства других людей и сдерживать или трансформировать свои агрессивные порывы», — сообщила психолог.

Агрессивных детей нужно научить переводить физическую агрессию в вербальную. В некоторых случаях важно понять, кто является авторитетной фигурой для обеих сторон конфликта и чьи подсказки будут наиболее убедительными.