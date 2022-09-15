Родителям рассказали, как распознать психическое расстройство у ребенка | 360°

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Родителям рассказали, как распознать психическое расстройство у ребенка

Психолог Наумова: родители должны смотреть, как ребенок развивается

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Детской психолог Наталья Наумова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала родителям, каким образом они могут распознать психическое расстройство у ребенка.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо обращать внимание на то, как ребенок развивается.

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«Прежде всего, родители должны заметить, что ребенок плохо развивается: вовремя не повернулся, не пополз и так далее, — заметила собеседница ОСН. — В этом случае надо обращаться к неврологу, а уже он, если увидит какие-то особенности, может отправить к психиатру», — сообщила психолог.

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Также Наумова отметила, что особого внимания заслуживает эмоционально-волевая сфера.

«Надо смотреть на то, насколько терпения хватает у малыша — согласно его возрасту, разумеется. Если ребенок часто кричит и закатывает истерики, то это, опять-таки, работа невролога. Другая ситуация — это когда дети необщительные и даже не смотрят на людей, стараются быть в уединении. В определенных границах это норма, но за ее пределами — нет. Здесь должен решать специалист», — добавила она.

Как только у ребенка обнаружилось то или иное расстройство, необходимо сразу же обратиться к психиатру.

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