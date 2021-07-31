Родителям рассказали, как понять, что ребенок связался с наркотиками

Понять, что ребенок связался с наркотиками, помогут несколько факторов. У него изменится поведение, а также начнут появляться деньги и вещи, которые он не мог себе позволить. Важно вовремя распознать сигналы и принять меры, пока не стало поздно.

Об этом рассказал замначальника Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Александр Зайцев в интервью «360». Он подчеркнул, что есть вещи, на которые стоит обратить внимание.

«Ребенок изменил поведение, у него, не дай бог, появились деньги, которые он не может сам зарабатывать. Или какие-то вещи, которые он не может сам купить. Пропадать они (деньги и вещи из дома — прим. ред.) начнут позже — когда будет поздно вспоминать, когда нужно будет в охапку тащить его к врачу или как минимум к психиатру», — подчеркнул собеседник.

Зайцев уточнил, что сначала ребенок начнет немного зарабатывать. Не секрет, что детей втягивают в работу закладчиками. Их убеждают, что никто ничего не узнает и не докажет, потому что все сейчас происходит через интернет. Сперва детей вовлекают в это, а потом многие начинают употреблять сами.

«Во-первых, у него появляются лишние средства. Во-вторых, он живет уже в этой идеологии, зачастую ему хочется это попробовать. Здесь важно на это обратить внимание, потому что это вторая сторона проблемы — вовлечение в сбыт наркотиков. Даже не знаю, что здесь страшнее: то ли заболевание, с которым люди годами борются, то ли увлечение этой преступной деятельностью», — отметил замначальника ГУРБ Московской области.

Он подчеркнул, что родителям необходимо общаться с детьми, находить на них время. Не каждый человек способен быть волонтером, активистом, сподвижником этого движения. Начинать надо с малого.

«Есть замечательные слова Петра Мамонова, человека, который через все соблазны в этой жизни прошел, сумев их побороть. Он сказал замечательную фразу: „Спаси себя, и хватит с тебя“», — заключил он.