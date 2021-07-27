Родителям рассказали, как понять, что ребенка травят в интернете

Травля в соцсетях, или кибербуллинг, становится не меньшей проблемой, чем подобные ситуации в реальной жизни. Даже у взрослых людей она может вызвать тревогу и депрессию, а еще сильнее кибербуллинг бьет по детской психике, передала «Вечерняя Москва».

Кибербуллингом называют направленные оскорбления, угрозы, поступающие человеку в соцсетях в течение продолжительного времени.

«В результате травли в соцсетях, как и в реальной жизни, дети и взрослые отмечают сильный стресс, снижение самооценки, ухудшение успеваемости, депрессию и даже проблемы со сном. Понять, что ваш знакомый или ребенок стал жертвой кибербуллинга, можно по его настроению: он реже выходит на связь, стал замкнутым, у него пропал аппетит, он старается меньше пользоваться телефоном, а если ему приходит сообщение, напрягается. В редких случаях человек и вовсе удаляет все свои аккаунты в социальных сетях или компьютерных играх», — рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

Он добавил, что чтобы защититься от таких ситуаций, лучше закрыть страницы в соцсетях, не отвечать на сообщения незнакомцам, не публиковать свои личные данные в интернете. А обидчиков лучше добавлять в черный список и сообщать о таких случаях администратору соцсети.