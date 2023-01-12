Общество 12 января 2023, 18:37 Родителям рассказали, как отучить ребенка кусаться

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Желание попробовать на зуб все окружающее часто встречается у детей, но иногда укусы становятся проблемой, которую нужно решать деликатно. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Психологи делят кусачих детей на две группы по возрастам. Если малышу годик и меньше, то кусается он, возможно, из-за режущихся зубов. Кроме того, ребенок пока только осознает себя и окружающий мир и пытается попробовать его всеми возможными способами, включая и зубы. Объяснить такому маленькому, что его поведение неправильно, пока невозможно. Поэтому можно строго, не повышая голос, сказать «нет». Еще один способ — тихонько вскрикнуть от боли и потереть место укуса. Но категорически нельзя смеяться и улыбаться, иначе это будет воспринято как мотивация.

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Если ребенок старше, то его желание кусаться может быть следствием стресса. Например, часто такая проблема возникает в детском саду или если в семье скандалы. Постарайтесь окружить ребенка заботой и подарить ему ощущение комфорта и безопасности. Поговорите, но не кричите и не ругайте, а разузнайте, что привело к желанию укусить. Объясните, что это неправильно. Если самостоятельно справиться не выходит, поможет детский психолог.

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