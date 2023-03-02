02 марта 2023, 11:46
Родителям рассказали, как научить ребенка выражать благодарность
С самого раннего детства необходимо приучать ребенка быть благодарным. О том, как помочь детям выражать свои чувства, сообщили «Дни.ру».
Большинство специалистов считают, что благодарность является положительной эмоцией и способна сделать жизнь более оптимистичной.
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Ребенок учится быть благодарным, опираясь на личный пример взрослых. Так, родителям необходимо самим уметь говорить «спасибо» детям за собранные игрушки и хорошее поведение.
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