Общество 01 февраля 2023, 18:34 Родителям рассказали, как можно помочь детям с выполнением домашних заданий Психолог Наумова: важно научить детей учиться

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Женский психолог Ксения Ульянова в разговоре с изданием РИА ФАН рассказала, как помочь ребенку при выполнении домашних заданий, не делая из этого конфликт.

По словам эксперта, родители должны присутствовать в жизни ребенка в школьный период, однако им следует найти золотую середину, пытаясь помочь преодолеть трудности с выполнением домашних заданий.

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«Здесь именно важно научить детей учиться, не нужно снимать с себя эту ответственность», — сказала психолог.

Она порекомендовала родителям помогать первоклассникам, чтобы школа для них не стала стрессом. Более старшим детям можно предложить выделить на выполнение одного домашнего задания не более 15-20 минут, чтобы учеба для них не превратилась в рутину.