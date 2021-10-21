Родителям принесли извинения за удушение в детском саду Екатеринбурга

В Екатеринбурге принесли извинения родителям за то, что один мальчик чуть не задушил другого в детском саду. Начальник управления образования Ленинского района города Татьяна Лежнина назвала пострадавшими обоих детей, написал РЕН ТВ.

Лежнина заявила, что в ситуации виновны сотрудники и руководство садика, поскольку все произошло по недосмотру воспитателя. В управлении образования извинились перед родителями обоих мальчиков, так как считают пострадавшими их двоих. Там отметили, что воспитателя не было рядом с детьми не более трех минут.

В детском саду выявили проблему с подменой, когда воспитателю нужно на несколько минут отлучиться из группы. Со всеми работниками детсада после произошедшего провели инструктаж, чтобы подобные случаи не повторялись.

Ранее в одном из детских садов Екатеринбурга мальчик в отсутствие воспитателя подошел со спины к другому ребенку и начал его душить предметом, похожим на шнурок. Тревогу забили родители, когда заметили на шее ребенка синяки. В СК начали проверку.