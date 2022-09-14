Родителям приемных детей разрешат отдавать их в одну школу | 360°

Общество 14 сентября 2022, 16:31 Поделиться Telegram

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Viber Родителям приемных детей разрешат отдавать их в одну школу Законопроект о зачислении опекаемых детей в одну школу прошел первое чтение в Госдуме РИА "Новости"

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Приемные или опекаемые дети российских семей сейчас не имеют возможности ходить в один детский сад или школу. Эта возможность предоставлена только родным братьям и сестрам. Прошедший первое чтение в Госдуме законопроект ликвидирует существующее неравенство, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что рассмотренный депутатами законопроект о преимущественном зачислении в одну школу детей, находящихся под опекой, не позволит администрациям учебных заведений отказывать приемным родителям.

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«В семьях приемных родителей и опекунов чаще всего живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве. В случае принятия закона администрация будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто‑то из его семьи. Приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные места», — подчеркнул Володин.

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Спикер Госдумы добавил, что семьи, которые сегодня берут на воспитание детей-сирот, несут огромную ответственность, поэтому важно создать для них благоприятные условия для жизни и избавить от лишних забот.

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