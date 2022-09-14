Родителям приемных детей разрешат отдавать их в одну школу | 360°

Все новости

Мир

14 сентября 2022, 16:43

Армения обратилась к России в том числе за военной помощью — Пашинян

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:41

Более 80 железнодорожных переездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Реклама

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:38

Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву

Эксклюзив

14 сентября 2022, 16:35

Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Общество

14 сентября 2022, 16:31

Родителям приемных детей разрешат отдавать их в одну школу

Мир

14 сентября 2022, 16:30

Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:28

Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

Важное

14 сентября 2022, 16:25

Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением

Мир

14 сентября 2022, 16:20

Более 100 военных погибли в боях на границе Армении и Азербайджана

Общество

14 сентября 2022, 16:31

Родителям приемных детей разрешат отдавать их в одну школу

Законопроект о зачислении опекаемых детей в одну школу прошел первое чтение в Госдуме

Читать 360tv в

Приемные или опекаемые дети российских семей сейчас не имеют возможности ходить в один детский сад или школу. Эта возможность предоставлена только родным братьям и сестрам. Прошедший первое чтение в Госдуме законопроект ликвидирует существующее неравенство, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что рассмотренный депутатами законопроект о преимущественном зачислении в одну школу детей, находящихся под опекой, не позволит администрациям учебных заведений отказывать приемным родителям.

Реклама

«В семьях приемных родителей и опекунов чаще всего живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве. В случае принятия закона администрация будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто‑то из его семьи. Приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные места», — подчеркнул Володин.

Реклама

Спикер Госдумы добавил, что семьи, которые сегодня берут на воспитание детей-сирот, несут огромную ответственность, поэтому важно создать для них благоприятные условия для жизни и избавить от лишних забот.

Дети

Школы

Госдума РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама