Общество 24 июля 2023, 20:53 Родителям пострадавших в СВО детей в России выплатят по 100 тысяч рублей — Минтруд Минтруд России подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей Freepik

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Проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в ходе СВО, подготовил Минтруд России. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, родители пострадавших в ходе спецоперации детей получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Выплаты предусмотрены семьям детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранение или травму с момента начала СВО. Законопроект затрагивает несовершеннолетних, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также выплаты получат семьи с пострадавшими детьми в регионах, близких к зоне проведения спецоперации — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

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В проекте указано, что выплата полагается каждому пострадавшему ребенку. Документ разместили на портале для общественного обсуждения.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России. Белгородское село Журавлевка украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами 21 июля. Под удар 23 июля попало село Золотаревка в ЛНР.