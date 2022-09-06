Родителям посоветовали не критиковать детей за плохие отметки | 360°

Общество 06 сентября 2022, 13:37 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:42) Поделиться Telegram

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Viber Родителям посоветовали не критиковать детей за плохие отметки Психолог Дэйс заявила, что не нужно соотносить отметку с личностью ребенка

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Психолог, невролог Эрстея Дэйс объяснила родителям, почему ни в коем случае нельзя ругать детей за плохие отметки в школе. Об этом написал сайт News.ru.

Специалист порекомендовала поставить себя на место ребенка и вспомнить, как они справлялись с учебой.

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«Не нужно оценку соотносить с личностью ребенка. Он живое, уникальное, незаменимое существо, то прекрасное, что создано по вашему образу и подобию. Иногда протрезвить родителей помогает краткий экскурс в их детство, как они справлялись с учебой, всегда ли блистали. Задумайтесь: в мире миллионы и миллионы людей, которые с радостью его осудят, оценят, раскритикуют вашего ребенка. И только вы, родители, можете поддержать его и защитить. Если не вы, то кто?» — сказала психолог.

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Она подчеркнула, что есть множество людей, которые готовы осуждать или что-то требовать, поэтому только родители могут поддержать и защитить своего ребенка.

Как отметил детский психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш, увлечь ребенка учебой можно лишь через позитивную мотивацию. Сама школа и учителя должны поддерживать ребенка таким образом, чтобы он захотел получать хорошие отметки.

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