Родителям показали, как сделать заглушки для розеток от детей своими руками

Если в доме есть маленький ребенок, его следует оградить от всех потенциально представляющих опасность предметов. В перечень этих предметов входят электрические розетки. В Сети появился ролик, показывающий, как сделать заглушки для розеток своими руками, рассказал «Царьград». Оказалось, что для этого понадобится предмет, который обычно выбрасывают в мусорное ведро.

Маленькие дети отличаются неуемным любопытством и желанием исследовать окружающий мир. Часто предметом их интереса становятся и электрические розетки. Для родителей, у которых дома не стоит специальная защита на розетках, придумали способ сделать ее самостоятельно.

Авторы ролика обнаружили, что такую защиту можно сделать из крышечек от детского питания — какого именно, показано в видео. Оказалось, что крышечки идеально подходят к отверстиям в стандартных розетках — их легко туда вставить, а вытащить уже гораздо сложнее, ребенок с этим не справится.