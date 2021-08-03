Родителям первоклассников объяснили, как оценить готовность детей к школе

Период подготовки к первому классу очень тревожный для каждого ребенка, поэтому родителям и близким родственникам нужно в первую очередь оценить его физиологическую готовность к обучению. Об этом «360» рассказала младший научный сотрудник Центра практической психологии образования Института педагогической рискологии Ольга Ткачук.

По словам специалиста, важно понимать, насколько ребенок вырос, приближены ли его рост и вес к возрастным нормам. Насколько ловко он умеет передвигаться, ходить, бегать, прыгать.

«Координация движений очень важна в плане такой готовности к школе. Насколько четко он ловит мяч или прыгает на скакалке. Такие показатели физиологической готовности определяют не только физическое развитие, но еще и способствуют развитию мозга», — объяснила Ткачук.

В случае, когда у ребенка есть какие-то трудности в плане физиологического развития, родителям нужно обратить на это внимание и попытаться самостоятельно это скорректировать. Делать это достаточно легко, можно даже не обращаться к специалистам.

«Это могут быть игры в мяч, сюжетные игры, ролевые. Например, со старшими братьями и сестрами. Это могут быть занятия общеразвивающие с бабушкой и дедушкой на даче. Поход с родителями. Любая прогулка. Любые виды физической активности», — заключила она.