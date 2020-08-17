Родителям первоклашек предложили дать оплачиваемый выходной

Маркс ссылается на опрос родителей первоклассников, согласно которому больше половины из них (56%) намерены проводить ребенка в школу. При этом подавляющее большинство (83%) будут для этого брать отгул за свой счет.

Еще 37% родителей заявили, что не могут отпроситься с работы из-за ее специфики, отказа руководства или снижения доходов в период пандемии.

Опрос проводился Институтом прогрессивного образования среди 1600 родителей из 75 российских регионов.

В письме на имя Голиковой говорится, что оплачиваемый выходной нужно ввести для «сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде» первоклассников.

Кроме того, приводится мнение психологов, которые считают, что присутствие родителей 1 сентября важно для внутреннего спокойствия ребенка, испытывающего стресс после попадания из детского сада на школу.