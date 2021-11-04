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    04 ноября 2021, 11:41

    Родителям первенцев предложили выдавать кроватки и коляски

    Президент АИДТ Цицулина: власти предложили выдавать родителям сертификаты на детские товары при рождении первенца

    Дарья Морозова

    Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала о предложении выдавать родителям при рождении первого ребенка сертификаты. По ним можно будет бесплатно получить детскую кроватку, коляску или другие необходимые детские товары, передала «Вечерняя Москва».

    Родителям первенцев предложили выдавать кроватки и коляски

    Цицулина назвала это эффективной мерой поддержки родителей. Также она добавила, что в обществе к таким предложениям относятся положительно.

    «У нас есть несколько таких сезонов, когда у родителей очень сильно возрастают траты: при рождении первого ребенка, при подготовке к школе, особенно при поступлении в первый класс, когда все заново надо покупать», — рассказала она.

    Также Цицулина считает нужным рассмотреть вариант с постоянными выплатами на школьников. Такую поддержку следует предоставить только тем, кому она необходима.

    «Когда у семей возникают те или иные проблемы, поддержка должна быть обязательной. Надеемся, что будет выстроена такая программа, при которой семьи будут получать выплаты исходя из оценки нуждаемости», — уточнила она.