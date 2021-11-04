Родителям первенцев предложили выдавать кроватки и коляски

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала о предложении выдавать родителям при рождении первого ребенка сертификаты. По ним можно будет бесплатно получить детскую кроватку, коляску или другие необходимые детские товары, передала «Вечерняя Москва».

Цицулина назвала это эффективной мерой поддержки родителей. Также она добавила, что в обществе к таким предложениям относятся положительно.

«У нас есть несколько таких сезонов, когда у родителей очень сильно возрастают траты: при рождении первого ребенка, при подготовке к школе, особенно при поступлении в первый класс, когда все заново надо покупать», — рассказала она.

Также Цицулина считает нужным рассмотреть вариант с постоянными выплатами на школьников. Такую поддержку следует предоставить только тем, кому она необходима.

«Когда у семей возникают те или иные проблемы, поддержка должна быть обязательной. Надеемся, что будет выстроена такая программа, при которой семьи будут получать выплаты исходя из оценки нуждаемости», — уточнила она.