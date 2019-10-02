Во время пресс-конференции врачи онкоцентра Блохина рассказали, что сотрудники медучреждения угрожали выпиской родителям больных детей. Как рассказал «360» замдиректора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ Блохина Максим Рыков, взрослым не только угрожали, но и запрещали говорить с журналистами.

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«Им действительно угрожали и действительно запрещали контакты с прессой. Когда приезжают журналисты, охрана запирает их в палатах и не выпускает родителей и пациентов», — сообщил Рыков.

По его словам, когда пациенты со взрослыми выходят из здания, то сотрудники их пофамильно переписывают. Он отметил, что узнал о происходящем от самих людей. Все эти действия предпринимались, чтобы родители не ехали на пресс-конференцию и не высказывали свою точку зрения.

С такой информацией не согласилась представитель пресс-центра медучреждения Нина Попова. Она заверила, что все перечисленное Рыковым не соответствует действительности.

«Конечно, это не правда. Если он скажет конкретно, кто писал эти вещи, то мы выясним, если такой факт имел место быть», — заявила Попова.

Конфликт в центре Блохина разгорелся после публикации видеообращения врачей НИИ онкологии и гематологии. Они потребовали уволить нового руководителя. Позже около 10 медиков написали заявление на увольнение.