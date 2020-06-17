Родителям-одиночкам захотели выплачивать пособие постоянно

«Инициатива предусматривает ежемесячные компенсации матерям-одиночкам и отцам-одиночкам, которые будут выплачиваться только до конца текущего года. Уверена, что родителей-одиночек необходимо поддерживать до совершеннолетия детей, а не только до конца 2020 года», — поделилась своим комментарием Елена Строкова.

Депутат также рассказала, что подобная идея уже высказывалась. Тогда представители фракции ЛДПР говорили об этом, когда вносили проект федерального закона о государственной поддержке матерей и отцов, который воспитывают детей в неполной семье. Принятие такого закона, по мнению депутата, подкрепило положение Конституции Российской Федерации в ч. 1 ст. 38 о защите государством семьи, материнства и детства.

С инициативой ввести выплаты для поддержки семей во время пандемии выступила глава комитета Национального родительского комитета Ирина Волынец. Такое пособие должно выплачиваться до конца года.