Родителям-одиночкам предложили выплачивать новое пособие из-за пандемии

Родителям, которые воспитывают детей в одиночку, предложили до конца года давать новое пособие. Размер пособия попросили сделать не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

С такой идеей выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Как стало известно RT, она направила предложение в Госдуму и правительство.

Волынец отметила, что из-за пандемии в стране сложилась непростая экономическая ситуация, а родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой, несмотря на уже выделенную помощь.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — говорится в письме Волынец.

Председатель комитета добавила, что все действующие льготы и пособия для этой группы родителей нужно сохранить в полном объеме.

Из-за пандемии власти уже ввели единовременную выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Она составляет 10 тысяч рублей. Получить ее могут абсолютно все родители, вне зависимости от доходов и количества детей.