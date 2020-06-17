Родителям-одиночкам предложили выплачивать новое пособие из-за пандемии
С такой идеей выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Как стало известно RT, она направила предложение в Госдуму и правительство.
Волынец отметила, что из-за пандемии в стране сложилась непростая экономическая ситуация, а родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой, несмотря на уже выделенную помощь.
«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — говорится в письме Волынец.
Председатель комитета добавила, что все действующие льготы и пособия для этой группы родителей нужно сохранить в полном объеме.
Из-за пандемии власти уже ввели единовременную выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Она составляет 10 тысяч рублей. Получить ее могут абсолютно все родители, вне зависимости от доходов и количества детей.