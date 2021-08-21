Родителям объяснили разницу между гением и вундеркиндом

Между понятиями «вундеркинд» и «гений» есть большая разница. Ребенок-вундеркинд в переводе с немецкого дословно означает «чудо-ребенок». Он имеет опережающее развитие по сравнению со своими сверстниками, но в дальнейшем это может измениться, рассказала «360» кандидат психологических наук, декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова.

По словам специалиста, опережающее сверстников развитие у вундеркинда проявляется в его деятельности и активности. При этом на следующем возрастном этапе он может таких способностей не проявить и сравняться с детьми своего возраста.

«А может получиться и такой тип развития, как, например, у Моцарта, который с самого детства был гениальным ребенком и показывал преуспевающий путь развития, а потом во взрослой жизни состоялся как гений», — пояснила Петрова.

Эксперт уточнила, что гений — это не возрастная характеристика и не уровень развития ребенка. Под этим явлением понимается уровень конкретно выраженной способности или совокупности нескольких способностей, которые достигают максимального развития.

«Остальные [способности] при этом могут страдать или утрачиваться и могут даже не восполняться потом в течение жизни. И мы знаем примеры таких людей, которые, будучи гениальными в чем-то одном, были не приспособлены к чему-либо обыденному для нас с вами», — отметила собеседница «360».

Петрова обратила внимание на то, что на развитие вундеркинда, как правило, влияет совокупность двух факторов.

«Как генетического — когда есть предрасположенность к высокому уровню развития способностей, но к какому — это может показать только время. И здесь же еще и социальный фактор, когда родители создают условия для развития этих способностей», — рассказала она.

Иногда, по мнению специалиста, родители даже переусердствуют в этом, потому что такие условия оказываются для ребенка достаточно тяжелыми.

«Ведь мы с вами видим, что дети-вундеркинды отличаются от других детей и особенности их развития заключаются не только в том, что они на порядок выше, но мы видим и особенности во взаимодействии этих детей с другими людьми, с родителями, друг с другом», — заключила Петрова.