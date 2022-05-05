Родителям объяснили, когда стоит начинать разговор с ребенком о вреде алкоголя

Родители должны начинать вести разговор с детьми о вреде алкоголя и наркотиков с трех-четырех лет. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-нарколог Вероника Готлиб.

Специалист предложила родителям начинать беседу с примера негативных последствий от некоторых лекарственных препаратов.

«Лучше, чтобы беседа была не на пустом месте, а началом ей послужил какой-то инфоповод. Например, мы даем ребенку лекарство и объясняем, что его может давать только врач, медсестра или мама по назначению доктора», — отметила она.

По словам врача, в возрасте трех-четырех лет дети вполне способны усвоить первую информацию о вреде некоторых лекарств, а также алкоголя.