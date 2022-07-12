Родителям объяснили, как удачно выбрать летний лагерь для ребенка

Хороший детский лагерь должен отвечать сразу нескольким требованиям. Самое главное, на что должны обращать внимание родители, — это система безопасности. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков рассказал Pravda.Ru о правилах выбора летнего лагеря для ребенка.

«Первое и самое главное — это система безопасности (в том числе медицинская), чтобы родители были спокойны, что ребенок находится под охраной. Второе — чтобы было обеспечено качественное питание детей, сформированное так, как положено», — сказал он.

В хорошем лагере, на взгляд эксперта, дети не должны сидеть в телефонах и планшетах, а заниматься развивающими играми.

«В лагерях должна быть организована развивающая деятельность для детей, чтобы они не сидели с утра и до вечера за планшетами и компьютерами, а чтобы занимались развивающими занятиями. Лучше дальние выездные экскурсии не проводить, а устраивать познавательные мини-походы по лесу», — резюмировал Комков.