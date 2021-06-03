Родителям объяснили, как с пользой для ребенка провести летние каникулы

Чтобы школьники за лето не забыли все, чему их научили педагоги, нужно напоминать им о чтении, письме и счете. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова.

«Если мы говорим о младших школьниках, тогда необходимо в течение лета заниматься чтением, письмом и счетом. Нужно повторять изученный материал, иначе к началу нового учебного года ребята будут с большими пробелами», — рассказала она РИА ФАН.

По ее мнению, в начале лета ребенку можно дать две–три недели на отдых, а далее уже приступать к занятиям. Каждый родитель должен самостоятельно подобрать график. Как правило, занятия длятся по часу в день пять раз в неделю.

В таких случаях важно, чтобы школьник тоже брал ответственность за выполнение упражнений. Родители не должны все постоянно контролировать. Тем не менее нельзя забывать и об отдыхе. Для детей это также важно.

Психолог отметила, что если ребенка не получилось отправить в лагерь, то необходимо обеспечить ему интересный досуг в виде экскурсий в зоопарки, походов, поездок в ближайшие города.