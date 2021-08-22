Родителям объяснили, как развивать эмоциональный интеллект детей

Родителям важно уделять внимание не только интеллектуальной сфере ребенка и его развитию в этом направлении, но и умению работать с эмоциями, развитию эмоционального интеллекта. Это играет важную роль для социализации детей, их умения коммуницировать с другими людьми, рассказала «360» декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова.

«Наш мир — это мир социального взаимодействия. Это не просто опыт человека и его знания, а его взаимодействие с окружающими людьми. Поэтому мы говорим о том, что нужно развивать и эмоциональную сферу ребенка», — пояснила специалист.

С умением распознаватель свои эмоции, адекватно, в соответствии с ситуацией проявлять их, дифференцировать как раз связан эмоциональный интеллект. Он же подразумевает умение распознавать эмоции других людей, уметь сочувствовать и сопереживать.

Петрова обратила внимание на то, что некоторые родители иногда ограждают своего ребенка от того, чтобы он испытывал какие-либо негативные эмоции. Однако такое деление эмоций на положительные и отрицательные неправильно.

«В жизни ребенка будут присутствовать разные эмоции. Ребенок должен научиться переживать и радость, и страх, и возбуждение, и негодование, и гнев. Он должен понимать, с чем это связано, что вызывает такую эмоцию. Осознавать, что за каждым ощущением, которое у него возникает, стоит определенное понятие», — пояснила психолог.

Она отметила, что родители должны помнить, что в первую очередь именно они являются примером для своего ребенка.

«Мы когда проявляем свои эмоции в отношении детей, должны им объяснить, почему мы вдруг на них разозлились. <…> И ребенок начинает осознавать, что такое гнев. Он учится дифференцировать свои эмоции через взрослого, а потом начинает сам в своей жизнедеятельности определять, что за эмоция возникла, что в таком случае лучше сделать», — заключила Петрова.

Что еще почитать:

— Родителям объяснили разницу между гением и вундеркиндом

— Психолог рассказал, как узнать вундеркинда