Родителям объяснили, как разговаривать с ребенком о политике | 360°

Общество 28 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Родителям объяснили, как разговаривать с ребенком о политике

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Дети могут задавать вопросы о политике и происходящем в мире, и игнорировать их не стоит. Психолог Полина Малахова рассказала «ФедералПресс», как говорить с ребенком на такие темы.

«С подростками можно разговаривать на более взрослые темы (если они сами хотят). К примеру, можно пообсуждать, о чем беспокоится большинство людей вокруг. Почему так хочется знать, кто прав/кто виноват. Как интересы государства соотносятся с интересами отдельных семей», — считает психолог.

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Она подчеркнула, что говорить с детьми о политике стоит только в том случае, если они сами интересуются этой темой. Стоит рассказать ребенку о своей позиции по поводу происходящего, но отметить, что это ваше мнение, а другие люди могут считать иначе.

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