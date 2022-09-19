Родителям объяснили, как получить компенсацию за покупку путевки в детский лагерь | 360°

Общество 19 сентября 2022, 20:50 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Родителям объяснили, как получить компенсацию за покупку путевки в детский лагерь

Читать 360tv в

Родители школьников могут получить компенсацию за покупку путевки в детский лагерь. Как это сделать, рассказал «ФедералПресс».

Сначала нужно собрать документы. Потребуется чек, подтверждающий покупку путевки, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, если он старше 14 лет, заявление на компенсацию, оригинал отрывного талона путевки для подтверждения пребывания ребенка в лагере, удостоверение личности родителя или опекуна, справка от администрации лагеря, что путевка была приобретена в рамках программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха. Также, если фамилия родителя, подающего заявление на компенсацию, не совпадает с фамилией ребенка, нужно будет предоставить копию свидетельства о заключении или расторжении брака.

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Документы нужно собрать до 15 декабря и подать в МФЦ или через сайт «Госуслуги». Получить компенсацию можно один раз в год за приобретенную путевку для ребенка от 6,5 до 15 лет включительно.

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