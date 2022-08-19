Родителям объяснили, как определить готовность первоклассника к школе

Психологическую готовность ребенка к школе определяет несколько компонентов: мотивационный, волевой, коммуникативный, эмоциональный и познавательный. Если с каким-то из них есть проблемы — родители могут обратиться за помощью к психологу, чтобы разобраться в проблеме. Об этом рассказала медицинский и семейный психолог Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы Мария Ермакова.

По ее словам, психологическая готовность к школе подразумевает уровень развития ребенка, который нужен для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников, написало РИА «Новости».

«У готового к школе ребенка сформирована внутренняя мотивация, это желание идти в школу учиться, общаться, получать пятерки, а не играть на переменах», — пояснила Ермакова.

Психолог отметила, что важен также и достаточный уровень произвольной регуляции внимания, чтобы не отвлекаться на уроке, доводить дело до конца. В эмоциональный компонент, по ее словам, входит умение ребенка распознавать свое эмоциональное состояние и выражать эмоции в рамках приемлемых социальных норм.

Познавательная готовность, по ее словам, означает переход к понятийному мышлению, то есть подразумевает способность ребенка анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, мыслить абстрактно. Еще один важный фактор, как уточнила Ермакова, — это социальный компонент готовности. Под ним понимают определенный уровень коммуникативных навыков, способность соотносить свои действия с окружающими.

«Если какой-то компонент развит недостаточно, то нужно выяснить, в какой составляющей идет сбой. Он, например, умеет читать, писать, считать, у него хороший кругозор, но он очень сильно боится с кем-то знакомиться и вообще не знает, как дружить», — пояснила психолог.

Может быть такой вариант, что ребенок очень умный и развитый, но абсолютно не может сидеть на месте. В таком случае, по словам Ермаковой, можно обратиться к психологу, который может провести диагностику готовности к школе. Специалист сможет объяснить родителям, за счет чего можно решить ту или иную трудность, нужны ли дополнительные занятия или это можно сделать с помощью игр, заключила Ермакова.