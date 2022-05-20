Родителям объяснили, как научить ребенка справляться с неудачами

Социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов объяснил родителям, каким образом они могут научить своих детей спокойно справляться с неудачами. Об этом написал сайт РИАМО.

Как считает специалист, первое, что должен сделать каждый родитель — это создать здоровый психологический климат в семье.

«Чтобы ребенок перенес во взрослую жизнь позитивный опыт детства, его родители изначально должны быть уравновешены, спокойны и позитивны. Только такой настрой поможет ему научиться не зацикливаться на ошибках», — сказал Шахов.

Он также отметил, что родители, которые обладают крепкой нервной системой, смогут построить здоровую психику и у своего ребенка. Он не будет устраивать истерик из-за двойки, неудачной первой любви или прыщей.

«Это не означает, что в его жизни вообще не будет проблем. Будут, они есть у всех. Но относиться к ним он будет по-другому. Он никогда не скажет: „Это убивает меня“. Никогда не попытается решить их через наркотики, алкоголь или ранний секс. И вы как родители будете за него спокойны. Потому что человек с крепкой психикой всегда имеет свое мнение и никакие „дурные компании“ не смогут на него влиять», — заключил специалист.