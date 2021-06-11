Родителям объяснили, как действовать при неудачном результате ЕГЭ

Время сдачи ЕГЭ является напряженным периодом не только для детей, но и для родителей. Репетитор Евгения Кирьянова заявила, что в случае неудачи на ребенка не следует повышать голос. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс».

«Во-первых, если ребенок не сдал или недостаточно хорошо сдал экзамен ЕГЭ, родители в первую очередь должны быть рядом, чтобы поддержать и выслушать своего ребенка — без криков и паники», — заявила специалист.

Карьянова отметила, что крайне важно провести с ребенком доверительную беседу. Необходимо узнать, что выпускник планирует делать после школы.

Если набранных баллов недостаточно для поступления в университет, можно предложить ребенку поступить в колледж. Также неплохим вариантом будет разрешить ребенку передохнуть в течение года. За это время он сможет определиться с учебным заведением, лучше подготовиться к экзаменам или же попробовать себя в работе.

Психолог-конфликтолог Дарья Кузнецова уверена, что причиной неудачи на ЕГЭ является плохой настрой на процесс подготовки к сдаче экзамена. Специалист предупредила, что большой стресс может повысить риск суицида. Поэтому важно поддержать ребенка и помочь ему справиться с неудачей.