Родителям объяснили, что делать, если ребенок матерится

Детский психолог Павел Тарунтаев рассказал «Газете.ru», как реагировать, если ребенок использует в речи нецензурную брань.

«Реакция должна быть спокойной и сдержанной. Без нотаций и закатывания глаз, не надо делать трагедию», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

По его словам, в первую очередь надо понять, что стоит за употреблением мата — привлечение внимания, бездумное повторение или что-нибудь еще. Он порекомендовал объяснить ребенку, что подобные слова неприемлемы для дома, школы и детсада.

«Обсудите, как он может их заменить, как еще может выразить свои негативные чувства (или, наоборот, радость). Повторяйте, что ВАМ не нравится, когда он так говорит. <…> Не забывайте отслеживать и то, что смотрят дети на YouTube — в последнее время, именно оттуда большинство ребят черпают новую информацию», — обратил внимание собеседник издания.