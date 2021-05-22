Родителям назвали срок продажи детских путевок с кешбэком

Продажи путевок с детским туристическим кешбэком завершатся 31 августа. При этом отправиться в путешествие можно будет до 15 сентября. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Там уточнили, что продажи стартуют 25 мая.

«При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в отдельном разделе „Детские лагеря“, где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора», — процитировал ТАСС сообщение пресс-службы.

Руководитель ведомства Зарина Догузова отметила, что благодаря установленным срокам получится охватить всю летнюю оздоровительную кампанию. При этом число путевок на одного ребенка не ограничено. Родители смогут отправить своих детей на любое количество смен.

Семьи с несколькими детьми смогут вернуть до 50% от стоимости с путевки на каждого ребенка. Нет ограничений и по количеству транзакций — отдых всех детей можно оплатить с одной карты. Не имеет значения и возраст ребенка — кешбэк распространяется на детей всех возрастов.

Сейчас к программе уже присоединились почти тысяча детских лагерей по всей стране. При этом перечень тех мест, за отдых в которых можно получить кешбэк, будет расти. Получить ответы на интересующие вопросы по программе можно по телефонам горячей линии Ростуризма и ОНФ или в специальном чате на сайте мирпутешествий.рф.