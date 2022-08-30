Родителям назвали одну из главных ошибок при подготовке ребенка к школе

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов в разговоре с журналистами РИАМО заявил о том, что многие родители в период подготовки детей к школе совершают ошибку, тратя все деньги на отдых и туристические поездки.

По словам эксперта, родители просто не осознают, сколько денег необходимо для подготовки ребенка в школу.

«Немаловажно, что период подготовки к школе выпадает на период летних отпусков. Некоторые родители не совсем осознанно подходят к этому, то есть не оставляют достаточного количества средств для того, чтобы закупить необходимый набор товаров и вещей для первоклашек», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что не всегда заранее возможно приобрести школьную форму, поскольку могут быть неизвестны требования администрации образовательного учреждения вплоть до 1 сентября.