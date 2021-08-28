Родителям напомнили о праве проверять банковские счета детей

У родителей есть право получать сведения о состоянии банковских счетов своих детей и операциях на них. Это следует из разъяснений для банков, которое выпустил ЦБ РФ.

Пока единственным ограничением для несовершеннолетних вкладчиков является необходимость получить письменное согласие на открытие счета от родителей.

В ЦБ напомнили, что законные представители ребенка в возрасте от 14 до 18 лет должны иметь возможность получать сведения о его счетах, вкладах и совершаемых по ним операциях. Регулятор ссылается на пункт второй статьи 857 ГК РФ, сообщил «Коммерсант». Раньше банки не раскрывали эти данные родителям, ссылаясь на банковскую тайну.

«Негативные последствия при совершении детьми сделок без ведома родителей наступают значительно чаще, чем если финансовые операции совершены с ведома родителей», — поделилась мнением руководитель департамента контроля качества компании «Национальная юридическая служба Amulex.ru» Нурида Ибрагимова.

По ее словам, дети являются экономически слабой стороной. Поэтому, не обладая необходимыми знаниями и опытом, они не в состоянии сопоставить свои финансовые действия с их последствиями.