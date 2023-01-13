Общество 13 января 2023, 12:42 Родителям напомнили о главных правилах на случай, если ребенок потерялся

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Дети нередко теряются, иногда в толпе, транспорте или торговом центре, а порой становятся жертвой незнакомцев, но шансы найти малышей выше, если соблюдать определенные правила. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на инструктора школы «ЛизаАлерт» Нину Маньковскую.

По ее словам, не нужно не ждать, а сразу бить тревогу, когда ребенок потерялся. Если его похитили, первые часы самые важные. Потому что еще не стерлись камеры видеонаблюдения, можно найти свидетелей и собака еще успеет взять след. Поэтому не нужно ждать, нужно немедленно звонить в полицию, друзьям, педагогам и всем, кто может помочь информацией.

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«Ребенок задержался на полчаса, вы не можете до него дозвониться, сразу бейте тревогу! Уберите из головы мысли, что он может вернуться через пять минут, а вы все службы подняли на ноги», — объяснила Нина Маньковская.

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Также обязательно нужно подготовить ребенка, как вести себя, если он потерялся. Во-первых, с трех лет он обязательно должен знать наизусть свое имя, фамилию, адрес и номер телефона кого-то из родителей. Если малыш понял, что потерялся, он должен остановиться или попросить о помощи человека в форме или «безопасного» взрослого — кого-то с ребенком. Если вы разлучились в транспорте, договоритесь, что потеряшка выйдет на следующей остановке и будет ждать, когда за ним приедут.

Еще одно полезное правило — заведите семейный пароль. Эта фраза поможет, если ребенок потерялся и незнакомец помогает ему позвонить домой. Кодовое слово даст понять, что он говорит именно с родителями.