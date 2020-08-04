Родителям напомнили, как защитить детей от падения из окна

Лето не только сезон отпусков и пляжного отдыха, но и травмоопасный период. Особенно внимательно нужно следить за детьми. В это время происходит больше всего случаев с выпадением из окна.

По данным уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, только за семь месяцев 2020 года из окон выпали 42 ребенка, пять из них погибли. При этом пострадавшие часто получают тяжелые травмы, которые требуют длительного лечения и восстановления.

«Из проведенного анализа видно, что большинство несчастных случаев происходит в полных, благополучных семьях. Выпадение детей происходит из окон второго-третьего этажей многоквартирных домов и со вторых этажей частных домов», — отметила Мишонова.

Чтобы обезопасить своих детей, нужно следовать нескольким правилам. Во-первых, нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, под присмотром пожилых людей или несовершеннолетних (братьев и сестер). Окна всегда следуют либо закрывать, либо оставлять верхние форточки или вертикальный режим проветривания.

Во-вторых, нужно помнить, что москитная сетка не выдерживает вес маленького ребенка. Для того, чтобы дети не открыли окно, лучше использовать специальные замки или решетки (ограничители, блокираторы, детские замки, цепочки, решетки).

Окна следует блокировать так, чтобы ребенок не смог их открыть. К примеру, можно открутить ручку и спрятать ее. Необходимо убрать стулья, кроватки или другие предметы мебели от окна, ведь ребенок может легко вскарабкиваться на подоконник. Кроме того, необходимо всегда закрывать балконную дверь.

Нельзя держать несколько маленьких детей на руках около открытого окна. Ведь один из них может вырваться, увидев что-то интересное. Последняя, но очень важная рекомендация: нужно ставить ребенка на подоконник и объяснять опасность открытого окна.